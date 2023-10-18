Соединение Солнца и Хирона: какие знаки зодиака ждет буря любовных страстей с 18 октября

Позитивный день в плане отношений.

Раки

Соединение Солнца и Хирона может стать отличным поводом для сглаживания разногласий и поиска компромисса. Благодаря этому целительному влиянию Вам будет легче говорить о своих чувствах, ведь диалог необходим для того, чтобы все уладить. Также день подарит прекрасные возможности для заключения сделок и ведения переговоров.

Козероги

Беседа прокладывает путь к более тесному сотрудничеству. Потратив время на то, чтобы понять точку зрения собеседника, можно добиться более гладкого развития событий и снизить вероятность ссор по незначительным поводам. Кроме того, соединение Луны и Юпитера благоприятствует решению любых проблем. Возможно, Вы поймете, что лучше отпустить что-то, чем держаться за это.

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Рыбы

Ключевые планеты, проходящие через зону интенсивных трансформаций, призывают Вас что-то предпринять, если в отношениях наблюдаются признаки дисгармонии. Вы также можете оказаться в роли посредника в конфликтах и блестяще с этим справитесь.