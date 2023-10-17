Тельцы, Девы и Львы: почувствуете облегчение с 17 октября, переворот на 180 градусов

Тельцы

Созрели для активного отдыха после суматохи на домашнем фронте? Если Вы уже успели расправиться со списком дел, то возьмите паузу, чтобы восстановиться. Венера в вашей зоне обучения может стать призывом к тому, чтобы погрузиться в новое хобби или изучить новый предмет.

Девы

Венера, находящаяся сейчас в Вашем знаке, побуждает Вас подвести итоги и что-то изменить, возможно, освежить интерьер или просто побаловать себя маленькими радостями жизни, чтобы почувствовать прилив сил. Хотите обзавестись единомышленникам? Вы сможете найти себе компанию, разделяющую ваши идеи и интересы, если будете выходить в свет.

Львы

Положение планет побуждает вас прислушиваться к интуитивным подсказкам. Сегодняшний день наполнит Вас оптимизмом и надеждой на то, что все проблемы будут решены. Ищите обходные пути. Только свернув с проторенной дорожки, вы добьетесь прорыва.

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