Тельцы, Девы и Львы: почувствуете облегчение с 17 октября, переворот на 180 градусов

Фото: freepik.com

Таролог Галина Янко представила прогноз на вторник.

Тельцы

Созрели для активного отдыха после суматохи на домашнем фронте? Если Вы уже успели расправиться со списком дел, то возьмите паузу, чтобы восстановиться. Венера в вашей зоне обучения может стать призывом к тому, чтобы погрузиться в новое хобби или изучить новый предмет.

Девы

Венера, находящаяся сейчас в Вашем знаке, побуждает Вас подвести итоги и что-то изменить, возможно, освежить интерьер или просто побаловать себя маленькими радостями жизни, чтобы почувствовать прилив сил. Хотите обзавестись единомышленникам? Вы сможете найти себе компанию, разделяющую ваши идеи и интересы, если будете выходить в свет.

Львы

Положение планет побуждает вас прислушиваться к интуитивным подсказкам. Сегодняшний день наполнит Вас оптимизмом и надеждой на то, что все проблемы будут решены. Ищите обходные пути. Только свернув с проторенной дорожки, вы добьетесь прорыва.

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