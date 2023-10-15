Какой знак проявит себя на работе и взлетит в карьере: от его новой зарплаты все рты откроют

Финансовая энергия будет мощно влиять на людей после солнечного затмения 14 октября, многие люди ее ощутят на себе.

Однако Овны впитают ее в себя больше других. Они поймут, откуда движется поток денег, и каким образом его легко можно поймать.

Не исключено, что многим Овнам просто повезет: они найдут большие суммы денег или получат щедрый подарок.

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Сейчас Овнам рекомендуется ставить финансовые цели и разрабатывать стратегии. Велик шанс, что им суждено исполниться

Источник: rsute.ru.