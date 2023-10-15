В ноябре Тельцы, Девы и Весы увидят огромные деньги: придут из ниоткуда, везение

Деньги. Фото: Global Look Press

Эти люди избраны фаворитами Вселенной.

Тельцы, Девы и Весы могут стать настоящими богами уже в ноябре. Их накроет финансовым потоком в данный период.

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Не исключено, что многие из них сорвут впечатляющий куш. Это могут быть совершенно неожиданные деньги, из ни откуда: выигрыш, наследство, подарок, находка.

Также те, кто давно стремился к какой-то финансовой цели, могут достичь ее: получить повышение по службе, увидеть впечатляющую прибыль от бизнеса, познать доход от инвестиций.

Источник: rsute.ru.

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