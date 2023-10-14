Раки, Овны, Девы и Львы сильнее всего ощутят влияние затмения 14 октября: после огненного кольца жизнь не будет прежней

Про солнечное затмение 14 октября астрологи начали предупреждать задолго до события. Так что люди успели подготовиться. В этот день Луна закроет Солнце на небе не полностью, а образует огненное кольцо. Только наблюдать его смогут не все жители планеты, а только в население Центральной Америки, Бразилии, Колумбии и США.

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Астрологи считают, что жизнь после затмения никогда не будет прежней. Чтобы благополучно пережить этот день и не испортить будущее, важно быть осторожными не только в делах, но и мыслях.

В день огненного кольца запрещено совершать крупные покупки, спекулировать с деньгами; заключать договоры покупки/продажи, менять работу; нельзя ссориться, вести себя грубо и агрессивно; надо обращать внимание на мелочи; на дорогах за рулем соблюдать ПДД; начинать новые дела не стоит; напиваться и объедаться запрещено, иначе придут голодные времена.

Особенно остро на себе влияние затмения ощутят представители четырех знаков зодиака – это Раки, Овны, Девы и Львы. Последствия будут как положительными, так и отрицательными. Темы, которых коснутся изменения, - это партнерство и брак, карьера, репутация и справедливость. Если в перечисленной из сфер есть сейчас, до затмения, проблемы, то они после огненного кольца только усилятся.

По материалам сайта Life