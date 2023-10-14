«Стартовать не желательно»: в затмение 14 октября Володина предостерегла людей

Астролог Василиса Володина регулярно предупреждает подписчиков о грядущем. В день солнечного затмения звездочет не сделала исключений и предупредила, как следует себя повести, пока на небе происходит коридор двух светил.

«Солнечное затмение в Весах способствует началу новых командных проектов, созданию пар и партнерств, в которых главная ценность — справедливость. Однако пока на уровне мечтаний и планов. Помним, что в затменный период стартовать не желательно, а вот визуализировать — само небо велело», - подчеркнула астролог.

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Так что лучше ничего не делать, а мечтать. Практиковать эту способность Володина предлагает не только в одиночку, но и с близкими. Но и загадывать важно по-особенному: делая акцент не на том, что чего нет, а на том, что хотелось бы.