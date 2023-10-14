«Затмение Солнца дестабилизирует»: Глоба дал четкий расклад, как прожить 14 октября без последствий

14 октября на небе Луна перекроет Солнце, что ознаменует собой новое затмение. Оно на этот раз не тотальное, а кольцеобразное, предупредил астролог Богдан Глоба: ночное светило будет напоминать огненное кольцо. Для человека такое явление является более легким в энергетическом плане, однако, и оно принесет массу разнообразных последствий.
Дело в том, что затмение совпало с еще одним событием на небе – Марс перешел в Скорпиона. И это двойная нагрузка на каждого.
«Затмение Солнца дестабилизирует внешние обстоятельства, разрушает устои, и под его тенью люди часто принимают необдуманные решения. А поскольку Марс накануне перешел в Скорпион, то набираясь сил в волнах текущего затмения, он, в первую очередь, усугубляет военные конфликты и пробуждает простую человеческую агрессию.
Событийно раскручивается маховик взаимной злости, выплескиваются обиды, бесконтрольно и совершенно стихийно происходят вспышки ярости», - предупредил астролог.
Этот день лучше прожить осторожно и затаиться. Не стоит перенапрягаться физически, не надо нагнетать скандалы и не стоит поддаваться на провокации. Новые дела в этот день не начинают, договоренностей не делают. Внимательно стоит отнестись к употребляемой пище, а также к своему нахождению за рулем.
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Также день затмения – это время, когда стоит пересмотреть окружение и попрощаться с неадекватными людьми рядом, а также избавляться от вредных привычек. Важно при этом сохранять спокойствие и думать о хорошем вопреки происходящему.