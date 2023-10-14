«Затмение Солнца дестабилизирует»: Глоба дал четкий расклад, как прожить 14 октября без последствий

14 октября на небе Луна перекроет Солнце, что ознаменует собой новое затмение. Оно на этот раз не тотальное, а кольцеобразное, предупредил астролог Богдан Глоба: ночное светило будет напоминать огненное кольцо. Для человека такое явление является более легким в энергетическом плане, однако, и оно принесет массу разнообразных последствий.

Дело в том, что затмение совпало с еще одним событием на небе – Марс перешел в Скорпиона. И это двойная нагрузка на каждого.