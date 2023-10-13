Кого Юпитер заденет в Солнечном затмении с 14 октября — Володина объявила даты рождения

Астролог Василиса Володина сообщила, что Солнечное затмение, которое наступит 14 октября, не пройдет бесследно для некоторых людей. Их заденет Юпитер.
Ничего трагичного, по ее словам, не произойдет. Но насторожиться стоит.
Вот полный список:
- 31.03.1940 — 16.04.1940
- 8.09.1942 — 5.10.1942
- 20.12.1942 — 20.01.1943
- 2.05.1943 — 26.05.1943
- 25.11.1945 — 18.12.1945
- 9.04.1946 — 13.05.1946
- 18.07.1946 — 18.08.1946
- 8.02.1949 — 27.02.1949
- 29.08.1949 — 9.10.1949
- 14.03.1952 — 30.03.1952
- 18.08.1954 — 8.09.1954
- 31.01.1955 — 1.05.1955
- 7.11.1957 — 27.11.1957
- 21.05.1958 — 18.07.1958
- 22.01.1961 — 8.02.1961
- 24.07.1963 — 26.08.1963
- 24.02.1964 — 13.03.1964
- 1.08.1966 — 19.08.1966
- 22.10.1969 — 9.11.1969
- 6.01.1973 — 23.01.1973
- 14.06.1975 — 13.07.1975
- 17.09.1975 — 18.10.1975
- 31.01.1976 — 22.02.1976
- 16.07.1978 — 2.08.1978
- 6.10.1981 — 24.10.1981
- 21.12.1984 — 7.01.1985
- 23.05.1987 — 12.06.1987
- 31.10.1987 — 29.01.1988
- 30.06.1990 — 17.07.1990
- 20.09.1993 — 9.10.1993
- 4.12.1996 — 22.12.1996
- 5.05.1999 — 22.05.1999
- 13.06.2002 — 1.07.2002.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».