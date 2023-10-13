Кого Юпитер заденет в Солнечном затмении с 14 октября — Володина объявила даты рождения

Астролог Василиса Володина сообщила, что Солнечное затмение, которое наступит 14 октября, не пройдет бесследно для некоторых людей. Их заденет Юпитер.

Ничего трагичного, по ее словам, не произойдет. Но насторожиться стоит.

Вот полный список:

31.03.1940 — 16.04.1940

8.09.1942 — 5.10.1942

20.12.1942 — 20.01.1943

2.05.1943 — 26.05.1943

25.11.1945 — 18.12.1945

9.04.1946 — 13.05.1946

18.07.1946 — 18.08.1946

8.02.1949 — 27.02.1949

29.08.1949 — 9.10.1949

14.03.1952 — 30.03.1952

18.08.1954 — 8.09.1954

31.01.1955 — 1.05.1955

7.11.1957 — 27.11.1957

21.05.1958 — 18.07.1958

22.01.1961 — 8.02.1961

24.07.1963 — 26.08.1963

24.02.1964 — 13.03.1964

1.08.1966 — 19.08.1966

22.10.1969 — 9.11.1969

6.01.1973 — 23.01.1973

14.06.1975 — 13.07.1975

17.09.1975 — 18.10.1975

31.01.1976 — 22.02.1976

16.07.1978 — 2.08.1978

6.10.1981 — 24.10.1981

21.12.1984 — 7.01.1985

23.05.1987 — 12.06.1987

31.10.1987 — 29.01.1988

30.06.1990 — 17.07.1990

20.09.1993 — 9.10.1993

4.12.1996 — 22.12.1996

5.05.1999 — 22.05.1999

13.06.2002 — 1.07.2002.

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