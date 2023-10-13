Кого Юпитер заденет в Солнечном затмении с 14 октября — Володина объявила даты рождения

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

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Астролог Василиса Володина сообщила, что Солнечное затмение, которое наступит 14 октября, не пройдет бесследно для некоторых людей. Их заденет Юпитер.

Ничего трагичного, по ее словам, не произойдет. Но насторожиться стоит.

Вот полный список:

  • 31.03.1940 — 16.04.1940
  • 8.09.1942 — 5.10.1942
  • 20.12.1942 — 20.01.1943  
  • 2.05.1943 — 26.05.1943
  • 25.11.1945 — 18.12.1945
  • 9.04.1946 — 13.05.1946  
  • 18.07.1946 — 18.08.1946  
  • 8.02.1949 — 27.02.1949  
  • 29.08.1949 — 9.10.1949  
  • 14.03.1952 — 30.03.1952
  • 18.08.1954 — 8.09.1954  
  • 31.01.1955 — 1.05.1955
  • 7.11.1957 — 27.11.1957  
  • 21.05.1958 — 18.07.1958  
  • 22.01.1961 — 8.02.1961
  • 24.07.1963 — 26.08.1963
  • 24.02.1964 — 13.03.1964  
  • 1.08.1966 — 19.08.1966
  • 22.10.1969 — 9.11.1969
  • 6.01.1973 — 23.01.1973  
  • 14.06.1975 — 13.07.1975  
  • 17.09.1975 — 18.10.1975
  • 31.01.1976 — 22.02.1976
  • 16.07.1978 — 2.08.1978
  • 6.10.1981 — 24.10.1981
  • 21.12.1984 — 7.01.1985
  • 23.05.1987 — 12.06.1987
  • 31.10.1987 — 29.01.1988  
  • 30.06.1990 — 17.07.1990
  • 20.09.1993 — 9.10.1993  
  • 4.12.1996 — 22.12.1996
  • 5.05.1999 — 22.05.1999
  • 13.06.2002 — 1.07.2002.

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