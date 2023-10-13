Срывы, обострения, аврал: как пережить затмение 14 октября, предупредил Глоба

Центральным астрологическим событием недели с 9 по 15 октября станет солнечное затмение. Астролог Богдан Глоба предупредил, что это время крайне опасное. Его влияние ощутят все люди, а не только особо чувствительные.

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Солнечное затмение состоится 14 октября, и, как гласит предупреждение Глобы-младшего, надо быть готовым к деструктивной энергии затмения. Всю неделю могут наблюдаться срывы договоренностей, обострения конфликтов, а необходимые вопросы будут решаться в авральном режиме. В день затмения, субботу 14 октября, лучше затаиться и не высовываться.