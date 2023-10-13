«Возможность решить важные вопросы»: Глоба сообщил главное про пятницу, 13 октября

Известный астролог Богдан Глоба, младший сын Тамары Глобы, дал расклад на пятницу, 13 октября. Своим подписчикам в Телеграм-канале он поведал о том, что это неплохой день. Хоть период влияния затмения уже наступил, эти сутки – как оазис среди пустыни или островок безопасности посреди бушующих волн. Самое время успеть доделать срочное, и результат будет благоприятным.

«Пятница предоставит возможность решить важные вопросы. Bce пропускайте через разум. День хорош для переговоров и поиска компромиссов. Покупки удачны», - рассказал Глоба-младший.