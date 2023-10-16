Плутон становится директным: какие изменения ждут Овнов и других знаков зодиака с 16 октября

Продуктивный день в отношении карьеры.

Овны

Плутон, планета перемен и трансформаций, становится директным после длительной ретро-фазы. Хотя вы, возможно, и не заметили этого, он все еще продолжает работать, открывая возможности для перемен. Каждое ваше решение может стать судьбоносным. Движение планеты вперед поможет вам осознать, чего вы на самом деле хотите и почему.

Раки

Чья-то похвала может вдохновить Вас на достижение новых целей. Возможно, у Вас и так все хорошо, но столь позитивные слова могут побудить Вас смелее ухватиться за возможности, которые казались недоступными. Вы поймете, что способны на большее, чем вам казалось. К тому же, благодаря целительным планетарным вибрациям, Вам будет легче решить проблемы в отношениях.

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Козероги

Вас будут привлекать события и люди, которые побуждают вас быть смелее и выходить за рамки своих возможностей. Кто-то с духом авантюризма может подарить вам небывалую мотивацию, и Вы почувствуете себя бодрее в компании этого человека. Кроме того, благодаря соединению Луны и Юпитера Вы можете получить выгоду от инвестиций.