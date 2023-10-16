Гордые и неприступные: пять имен женщин, которых нужно долго добиваться

От того, как зовут человека, может зависеть не только его характер, но и взаимоотношения с людьми. Имя женщины влияет на то, насколько легко или сложно будет с ней найти общий язык. Галина Янко — астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая — перечислила имена, носительницы которых закрыты и неприступны, добиваться их приходится долго.

Оксана — ценит не слова, а поступки

Женщина с именем Оксана очень прагматична. Подарки и красивые ухаживания ее не трогают. Оксане нужно время, чтобы увидеть поступки человека и сделать свои выводы. Она оценит, если мужчина предложит свою помощь или проявит интерес к ее хобби. Действия — это единственное, на что обращает внимание Оксана. Но происходит это небыстро, поэтому нужно набраться терпения.

Ариша — выбирает тактичных и понимающих

Обладательница этого имени умна и рассудительна. Она быстро распознает намерения в отношении себя, поэтому круг общения Ариши небольшой. Так же скрупулезно она относится и к выбору спутника жизни. Настойчивость отталкивает Аришу, только тактичность и понимание поможет мужчине завоевать ее доверие и любовь.

Светлана — не терпит мужчин-нытиков

Носительница имени Светлана строга и самолюбива. Она долго присматривается, а потом уже открывается своему избраннику. Светлана слишком любит себя, поэтому не прощает ошибок. Она весьма практична, ее отталкивают душевные разговоры и мужчины-нытики.

Ольга — боится быть обманутой

Женщина, нареченная именем Ольга, нежная и отзывчивая. Однако наедине с мужчиной надевает маску гордости. Оля никому не доверяет, так как боится быть обманутой. Мужчине нужно набраться терпения, чтобы постепенно завоевать ее сердце. Ольга не приемлет наглость, таким мужчинам сулит от ворот поворот.

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Ника — любит долгие и красивые ухаживания

Ника — романтичная натура. Она любит прогулки под луной и большие букеты цветов. Но в тоже время Ника видит людей насквозь. Если она поняла, что мужчина не рассчитывает на серьезные отношения, то ей ничего не стоит вычеркнуть его из жизни. Чтобы добиться расположения Ники, нужно долго и красиво ухаживать, но в то же время не медлить с предложением руки и сердца.