Раки, Девы и Водолеи: наступает фаза лидерства с 15 октября - поворот

Раки

День открывает новые перспективы. Новое занятие, увлечение, ритуал, хобби, идея путешествия или изменение образа жизни. Свежие мысли достоверно отражают то, кем вы хотите быть и куда хотите двигаться.

Девы

Вы можете почувствовать некоторую вялость, скуку или оцепенение от рутины и повседневной жизни. В таком случае вспомните свои хобби и увлечения и постарайтесь начать что-то новое и свежее. Это сразу же избавит вас от уныния и вернет в нужное русло.

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Водолеи

Вы вступаете в фазу лидерства, контроля, доминирования на своем жизненном пути. Возьмите себя в руки и займитесь важными для Вас делами, возьмите на себя инициативу, ведь никто за вас этого не сделает.