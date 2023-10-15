Раки, Девы и Водолеи: наступает фаза лидерства с 15 октября - поворот

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Таролог Галина Янко представила прогноз на воскресенье.

Раки

День открывает новые перспективы. Новое занятие, увлечение, ритуал, хобби, идея путешествия или изменение образа жизни. Свежие мысли достоверно отражают то, кем вы хотите быть и куда хотите двигаться.

Девы

Вы можете почувствовать некоторую вялость, скуку или оцепенение от рутины и повседневной жизни. В таком случае вспомните свои хобби и увлечения и постарайтесь начать что-то новое и свежее. Это сразу же избавит вас от уныния и вернет в нужное русло.

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Водолеи

Вы вступаете в фазу лидерства, контроля, доминирования на своем жизненном пути. Возьмите себя в руки и займитесь важными для Вас делами, возьмите на себя инициативу, ведь никто за вас этого не сделает.

 

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