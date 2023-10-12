Козероги, Водолеи и Рыбы через 2 дня поднимутся над судьбой и познают вкус счастья: затмение все изменит

14 октября произойдет солнечное затмение, которое неизменно отразится на жизни многих людей. Сильный поток энергии выплеснется на них и изменит их судьбы.

Особенно мощно ощутят на себе энергию Солнца Козероги, Водолеи и Рыбы. Их жизненный путь изменится и начнет течь совсем иной дорогой.

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Козероги достигнут многих благ за счет активизации сектора самопознания.

Водолеям Солнце даст интуицию, которая приведет их к жизни, о которой они давно мечтали.

Рыбы найдут свое счастье в коммуникациях и общественной деятельности. Оттуда поступит комфорт и придут деньги.

Источник: rsute.ru