Число «13», пятница и затмения: что они принесут в этом году — заявление астролога Василисы Володиной

Люди привыкли опасаться этой даты — пятница, 13-е. Принято считать, что этот день приносит несчастья и огорчения, — как и солнечные или лунные затмения. Как на самом деле следует относиться к числу «13», пятнице и затмениям? На вопросы нашего корреспондента отвечает астролог и телеведущая Василиса Володина.

— Скажите, пятница, 13-е — на самом деле страшный день? Он как-то влияет на людей с точки зрения астрологии?

— Нет, я так не считаю. Никакого негативного смысла сама по себе пятница, 13-е не несет. Это подтвердят вам и астрологи, и эзотерики. Этот день просто принято считать «плохим».

— Пятница, 13-е совпадает в этом месяце с началом осеннего коридора затмений. Может быть, это совпадение следует считать чем-то негативным?

— В самом числе «13», повторюсь, нет ничего страшного или плохого, пятница выпадает на это число в среднем два раза в год. Что касается затмения, то это регулярное и понятное явление, важное и судьбоносное. Поворотная точка многих важных процессов.

Например, если муж с женой разводятся — это драматическое событие? Большинство ответят — да. А мне кажется, драматичнее то, что они два года до этого скандалили и дрались. Развод для них — точка в отношениях и переход в новое качество. Затмение можно сравнить с разводом в семье. Это поворотная, кульминационная точка каких-то процессов, которые до этого развивались, но были не такими явными.