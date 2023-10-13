Число «13», пятница и затмения: что они принесут в этом году — заявление астролога Василисы Володиной

Люди привыкли опасаться этой даты — пятница, 13-е. Принято считать, что этот день приносит несчастья и огорчения, — как и солнечные или лунные затмения. Как на самом деле следует относиться к числу «13», пятнице и затмениям? На вопросы нашего корреспондента отвечает астролог и телеведущая Василиса Володина.
— Скажите, пятница, 13-е — на самом деле страшный день? Он как-то влияет на людей с точки зрения астрологии?
— Нет, я так не считаю. Никакого негативного смысла сама по себе пятница, 13-е не несет. Это подтвердят вам и астрологи, и эзотерики. Этот день просто принято считать «плохим».
— Пятница, 13-е совпадает в этом месяце с началом осеннего коридора затмений. Может быть, это совпадение следует считать чем-то негативным?
— В самом числе «13», повторюсь, нет ничего страшного или плохого, пятница выпадает на это число в среднем два раза в год. Что касается затмения, то это регулярное и понятное явление, важное и судьбоносное. Поворотная точка многих важных процессов.
Например, если муж с женой разводятся — это драматическое событие? Большинство ответят — да. А мне кажется, драматичнее то, что они два года до этого скандалили и дрались. Развод для них — точка в отношениях и переход в новое качество. Затмение можно сравнить с разводом в семье. Это поворотная, кульминационная точка каких-то процессов, которые до этого развивались, но были не такими явными.
Василиса Володина. Фото: личный архив
— Многие люди опасаются затмений, считая, что оно приносит несчастье…
— Самого затмения бояться не надо. Оно просто отмечает какие-то ключевые поворотные моменты. Например, человек долго копил свои обиды и претензии к близким, не решаясь их озвучить, а потом наступило затмение — и человек уже не может сдерживаться, его «понесло», он высказывает все, и ему отвечают тоже на эмоциях — все, что накопилось. То есть затмение просто проявляет такие моменты. События в это время часто принимают неконтролируемый характер.
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— То есть жизнь может повернуться как в хорошую, так и в плохую сторону?
— В хорошую — редко, если честно. Нам вообще свойственно больше замечать плохое, чем хорошее. Особенность затмения в том, что это именно неконтролируемое изменение, а такое редко воспринимается как что-то хорошее. Вернемся к примеру с разводом — может быть, бывших супругов ждет счастье с другими партнерами, но в процессе развода все это воспринимается как драматический момент.
В целом, это все нестрашно. Затмение — это поворотная точка в истории, когда накопилось — и «бабахнуло». Именно так и следует его воспринимать.