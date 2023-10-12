Отсчитываем 15 дней: Овны, Тельцы, Козероги, Раки узнают счастье в отношениях — любовь и гармония

Овнам, Тельцам, Козерогам, Ракам суждено в скором времени изменить свою личную жизнь.

Через 15 дней в их личной сфере начнутся мощные трансформации. Люди с устоявшимися отношениями укрепят их, увидят новые пути развития и приобретения счастья в дуэте.

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Кое-кто пойдет под венец и задумается о рождении наследников. В чей-то дом прилетит аист счастья с пополнением.

Многие одиночки из Овнов, Тельцов, Козерогов, Раков найдут свои вторые половинки. И эти люди будут словно из прекрасной сказки, такими, как они их себе представляли.

Источник: rsute.ru