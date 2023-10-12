Скоро произойдет важное для многих событие: жизнь Раков, Львов и Дев уже не будет прежней

После солнечного затмения 14 октября изменится жизнь многих людей, столь мощную энергию пошлет на них Вселенная. Однако больше всего переродятся Львы, Девы и Раки.

Раки смогут под влиянием Солнца повысить свои коммуникативные качества, наладить партнерские отношения и создать отношения мечты с противоположным полом.