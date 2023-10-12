Осталось 2 дня до изменения жизни Стрельцов, Скорпионов, Козерогов: затмение все перевернет

Счастье. Фото: Global Look Press

Скоро произойдет важное для многих событие.

Скорпионы, Стрельцы и Козероги уже через два дня переживут мощную трансформацию. Произойдет это из-за солнечного затмения 14 октября.

После него люди почувствуют сильное влияние энергии Вселенной и изменят свой жизненный путь в лучшую сторону.

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Скорпионы смогут достичь того уровня благосостояния, к которому стремились всегда. Для этого им нужно получить важные знания.

Стрельцы смогут перевернуть свое представление о финансовых потоках под влиянием Солнца. Деньги потоком хлынут в их жизнь.

У Козерогов активизируется сектор самосознания и самовыражения. Представители этого знака смогут понять свою подлинную сущность. Их судьба войдет в гармоничное русло.

Источник: rsute.ru

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