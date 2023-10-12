«Особенно взбодрятся Овны и Скорпионы»: вот что Володина предрекла 12 октября

Разные аспекты планет на небосклоне по-разному отражаются на жизни людей. Одновременно с плохим развитием событий бок о бок идет нечто благополучное. Астролог Василиса Володина среди негатива и смуты старается всегда отыскать благополучные новости.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На это раз она объяснила, что хорошего принесет Марс в Скорпионе. Воинствующая планета уже повлияла на ход истории, но есть и благоприятные моменты.

«Марс в Скорпионе тонизирует мускулы, делая нас предприимчивее, смелее и хитрее. Особенно взбодрятся Овны и Скорпионы, для них наступает идеальное время, чтобы действовать.

Хороши как стратегические инициативы, так и тактические ходы: выверенные, опирающиеся на интуицию и глубокое понимания «закулисных» процессов», - сообщила Володина.

Этот день благоприятнее всего отразится в жизни предпринимателей, маркетологов, профессионалов в сфере психологии, финансов и эзотерики. А также всех тех, кто давно откладывает первые шаги в этих областях.