Подстерегает обман: Глоба предупредил, как избежать проблем 12 октября

Продолжатель семейного дела, астролог Богдан Глоба на новой неделе октября предостерег людей об опасностях. Наступило время, когда надо готовиться к худшему, надеяться на лучшее и не терять осторожности всю неделю. Виной тому – солнечное затмение 14 октября, энергия которого в этот раз разрушительна.

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Влияние затмения начнется с середины недели. И в четверг, 12 октября, высок риск обмана. Вторая половина дня уже несет неудачи.