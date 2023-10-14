Какие знаки зодиака откроют бизнес в ноябре - боялись, но зайдет

Овен

У Овнов неплохие перспективы в бизнесе, если он будет связан с донесением информации. Коучинг, преподавание, некое вещание. Благодаря своим знаниям и голосу вы сумеете открыть прибыльный бизнес.

Лев

Львам идет красота и богатство, поэтому стоит обратить внимание на бизнес с соответствующими запросами. Это может быть магазин одежды или производство одежды или предметов интерьера. То, что выглядит красиво, принесет деньги и успех.

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Близнецы

Близнецам идет эфемерный бизнес, но он непременно должен быть связан с искусством. Успех близнецам может принести картинная галерея или что-то в этом роде. Однако, если вы практичный человек, которого не прельщает творчество, то стоит построить бизнес, который будет иметь некое отношение к искусству. Оказание услуг театрам, музеям и прочее.