Каким знакам зодиака Ангел-хранитель даст знак - все получится с ноября, не вешать нос

Рыбы

У Рыб было не самое удачное лето. Много сплетен за спиной, много планов, которым было не суждено сбыться, много ошибок. Ноябрь позволит выдохнуть и перевести дух. Поступайте так, как велит ваше сердце, все получится, ведь ваши Ангелы-хранители вас подстрахуют.

Близнецы

Близнецы в ноябре получат пощечину от планет, а затем попадут под защиту сильного Ангела-хранителя. Возможны крупные ссоры в личных отношениях – с родителями, детьми, партнером, близкими друзьями. Может показаться, что все испорчено, назад не воротить, потому как слово не воробей. Однако благодаря защите Ангела, все образуется, если Близнецы того пожелают.

Скорпион

Скорпионов Ангел убережет от рокового шага. Представители этого знака зодиака не импульсивны, они умеют выжидать, однако же и они способны совершить ошибку. Именно к такому решению Скорпионов будут подталкивать недруги – совершить крупную импульсивную покупку, рассориться с начальником и тому подобное. Однако в последний момент они одумаются, благодаря защите сверху.

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