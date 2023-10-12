Каким знакам зодиака суждено стать миллионерами в ноябре – даже не мечтали

Овен

У Овнов сильная денежная энергия. Представители этого знака зодиака очень деятельные, толковые, рассудительны по отношению к деньгам, поэтому редко бывают бедны. В ноябре у них будет новый виток финансовой активности, что положительно скажется на содержимом кошелька Овнов.

Телец

Тельцы в ноябре могут рассчитывать на прибавку к жалованию. Конечно, миллионерами это Тельцов не сделает, однако повышение заработной платы развяжет Тельцам руки, тем более что они не большие любители экономить. В общем Тельцы не станут миллионерами, но смогут жить, как миллионеры.

Весы

У Весов в ноябре будет шанс стать миллионерами, причем это не фигура речи, а чистая правда. Миллионы ждут Весов в интернете. Сумеете отыскать в ним дорожку, сможете жить в свое удовольствие.

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