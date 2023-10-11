Солнце перевернет привычную жизнь Козерогов, Водолеев и Рыб: только счастье и ликование

Козероги, Водолеи и Рыбы после солнечного затмения 14 октября войдут в новый этап своего бытия.

Эти люди ощутят на себе мощную энергию Солнца, которая повернет их жизнь на 180 градусов. Им суждено переродиться и найти свое истинное счастье, прекрасную судьбу и новые великолепные цели.

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Козероги активируют свой сектор творчества и выйдут на новый этап самопознания. Это позволит им достичь многих благ.

Затмение затронет скрытые сферы и духовность Водолеев. Ориентируясь на интуицию эти люди уверенно придут к желаемому.

У Рыб усилятся социальные связи. Этот период будет благоприятным для участия в общественных делах и групповых мероприятиях. В этом им стоит искать свое счастье.

Источник: rsute.ru