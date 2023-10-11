Скорпионы, Стрельцы и Козероги воссияют после затмения: не думали, что такая жизнь настанет

14 октября произойдет солнечное затмение, после которого жизнь Скорпионов, Стрельцов и Козерогов уже не будет прежней.
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Скорпионы после затмения поймут, какие знания им необходимы для счастья и активизируют сектор обучения. Это приведет их к радостной и беззаботной жизни.
Затмение повлияет на финансы и самооценку Стрельцов. Они увидят новые цели и возможности, поймут, что такое настоящее чувство внутреннего достоинства.
У Козерогов активизируется сектор самосознания и самовыражения. Представители этого знака захотят провести личностные трансформации, чтобы выразить свою подлинную сущность.
Источник: rsute.ru.