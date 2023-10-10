Близнецам, Ракам и Девам суждено пережить мощную трансформацию судьбы: это станет началом пути

После 14 октября жизнь Близнецов, Раков и Дев уже не будет прежней. В этот день случится солнечное затмение, которое способно изменить судьбы людей.

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Затмение будет нести в себе мощную трансформационную энергию, которая переродит избранные знаки зодиака.