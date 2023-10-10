Назван главный фаворит Денежного божка в октябре: на этот знак обрушится удача

Овны в октябре ощутят невероятный внутренний подъем и уверенность в своих силах. Это сильно поможет им в достижении поставленных целей и финансовых планов.

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Многие представители зодиакальной системы выйдут на новый уровень заработков, кое-кто значительно продвинется вверх по служебной лестнице.

Однако астрологи советуют Овнам не тратить пришедшие деньги сразу, лучше отложить их на важные дела. Кроме того, вполне вероятно, что скоро появится хорошая возможность для инвестиций.

Источник: rsute.ru.