Володина назвала главных всадников фортуны 2024 года - деньги и любовь пойдут как из рога изобилия

Астролог Василиса Володина уверена, что Тельцы в 2024 году смогут добиться огромных успехов, если не будут лениться. Эти люди много работают по своей природе, поэтому судьба сделает им щедрый подарок.

Тельцов можно назвать будет всадниками фортуны. Деньги будут в изобилии, на работе будут пользоваться успехом именно их проекты.

В личной жизни тоже новый расцвет. Семейные Тельцы смогут наладить взаимоотношения со второй половинкой, а одинокие могут встретить любовь всей своей жизни.

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