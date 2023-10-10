В ноябре Тельцы, Девы и Весы будут одарены свыше: деньги рекой, жизнь мечты

Осень 2023 года станет особенной для многих людей. В данный период времени Вселенная высвободит мощную финансовую энергию, которая окутает собой человечество.

Многие люди почувствуют в себе небывалые силы и желание зарабатывать и стремиться к достатку.

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Однако больше других увидят на себе влияние космоса Тельцы, Девы и Весы. Произойдет это в ноябре. В этом месяце перед ними откроются многие денежные пути, которые могут привести их к богатству.

Источник: rsute.ru.