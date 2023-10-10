«Ради любимого человека придется пожертвовать»: Володина дала расклад на 10 октября

Телеведущая и астролог Василиса Володина в своей рубрике «Хорошие новости» на 10 октября дала прогноз. Звездочет отметила непростой планетарный аспект, который напрямую повлияет на отношения со второй половинкой. Высок риск появления обстоятельств, когда надо пойти на жертвы.

«Аспект Венеры с Сатурном непростой и мы, в поисках хорошего, учимся довольствоваться малым и ценить то, что имеем. Могут возникать ситуации проверки чувств на прочность, когда ради любимого человека придется пожертвовать комфортом», - сообщила звездочет.

Володина предложила оглянуться назад, в века, и изучить быт и отношения наших пращуров, их ограничения и проблемы, и понять, что справиться можно сегодня со всем.

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