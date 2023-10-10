«Пусть Судьба лучше возьмет деньгами»: Глоба – про 10 октября

Авральный режим, «обещанный» затмением, пока не наступил, и самое время в начале недели к нему подготовиться. Астролог Богдан Глоба, предупредивший о негативном влиянии солнечного явления, рассказал, к чему людям надо быть готовыми во вторник, 10 октября.

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Это день, наполненный разочарованием в любовной сфере. Также лучше избегать скандалов и отнестись к потерям стоически.

«Во вторник положитесь на единомышленников и коллектив. Любовные связи приносят разочарования. Избегайте скандалов. Потери воспримите по-философски: пусть Судьба лучше возьмет деньгами», - дал расклад Глоба- младший.

А уже со среды затаиться – влияние солнечного затмения, которое грядет 14 октября, начинается. Готовиться нужно к худшему, надеяться на лучшее и не терять осторожности всю неделю. Поскольку энергия затмения будет разрушительной.