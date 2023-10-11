Разочаруют в первые же дни: пять имен мужчин – худших любовников

Конечно, речь идет далеко не обо всех мужчинах с этими именами. Однако – почему бы не прислушаться к мнению ясновидящей? Список для наших читательниц составила ясновидящая Кажетта.

Артем – брезгливый и пассивный

Артем любит делать женщинам комплименты и красиво ухаживать. Но на этом – все! С детства Артему внушали, что интим – это постыдное занятие. Из-за робости и застенчивости в постели любовник будет весьма пассивным и брезгливым. Из-за этого сбежать от Артема захочется уже через пять минут.

Михаил – «гламурный подонок»

Михаил - весьма самодовольный тип. Он считает себя настолько прекрасным, что не видит надобности доставлять удовольствие партнерше. Михаил любит необычный секс, поэтому неактивная женщина кажется ему фригидной. А сам он слишком нерешительный – но при этом уверен в собственной уникальности и красоте. Словом, такой «гламурный подонок», которого обязаны ублажать.

Семен – ведет себя, как герой фильмов «для взрослых»

Семен любит удивлять. Для этого он черпает вдохновение из фильмов для взрослых. Когда же дело доходит до реальности, Семен пытается применить все свои умения. От партнерши он ожидает восхищения, как от силиконовых красоток в кино. Но в итоге от него хочется сбежать поскорее, пока не получила увечья.

Роман – у него проблемы с мужским здоровьем

Роман кажется настоящим принцем. Он романтичен, готов долго осыпать женщину поцелуями и комплиментами. Но прелюдия может превратиться в муку и сразу же оттолкнуть от Романа. Для него становится загадкой, в чем проблема, ведь он сделал все как надо. Зачастую такое поведение маскирует проблемы с мужским здоровьем.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Олег – слишком жесткий

Олег уверен, что женщине нужен жесткий мужчина. Он настоящий альфа-самец и считает, что поцелуйчики, объятия и поглаживания - ненужная ерунда. Секс с таким мачо превращается в физкультуру. Никакого удовольствия, а тем более душевной близости от Олега не получить. Однако, если решиться ему на это указать, то обвинения во фригидности не избежать.

