Опасные и грубые: пять имен мужчин, которые часто становятся абьюзерами

Даже если мужчина красиво ухаживает и говорит комплименты — он может измениться в мгновение ока: стать грубым и применить насилие. Список имен, которые «отвечают» за подобные трансформацию, для наших читательниц составила ясновидящая Кажетта.

Егор — ревность и тотальный контроль

Егор — жуткий ревнивец. Он быстро ориентируется в комплексах партнера и пытается давить на них. Начинается тотальный контроль, Егор запрещает общаться с подругами и близкими. Так начинается полная изоляция его жертвы. Далее продолжается давление в виде восприятия ответов в штыки и проверки соцсетей. У жертвы не остается приватной жизни. Интересно, что при этом он дает повод заподозрить его в измене, что делает его королем абьюзеров.

Марк — заставляет свою жертву чувствовать себя виноватой

В начале отношений Марк кажется идеальным мужчиной. Он вежливый и умный, интересно ухаживает и хорошо воспитан. В то же время Марк хладнокровен и горд. С помощью манипуляций он заставляет считать претензии к нему глупыми, а также вменяет своей жертве чувство вины. Марк может пропасть на несколько дней, не объяснив свое поведение. Таким образом, он дает понять, что его свобода неприкосновенна.

Сергей — обидчивый и всем недовольный

Эти мужчины очень обидчивы. Причем возникать недовольство может из-за пустяков: будь то взгляд прохожего или неуместный вопрос. Таким образом Сергей пытает вызвать чувство стыда у своей жертвы. Если у него это не получается, он начинает скандалить и вспоминать прошлые обиды. При этом он постоянно ноет и считает себя во всем правым. С таким мужчиной женщина чувствует себя уставшей и измотанной.

Алексей — эгоист, обесценивающий жертву

Сначала Алексей будет интересным и успешным ухажером. Но носители этого имени эгоистичны. Он считает свою персону самой важной и без изъянов. Алексей обесценит каждое слово своей жертвы. Ему нужна лишь преданная и красивая оболочка, но никак не личность рядом. Фраза «кому ты нужна кроме меня» будет звучать как заклинание. Он внушит жертве, что лучше него никого быть не может.

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Борис — обаятельный и опасный

Борис всегда идет против системы. Нормы и правила созданы не для него, а чтобы их нарушать. Так же он поступает и с женщинами. Борис склонен к вредным привычкам, он легко может стать игроманом или алкоголиком. Любое слово, сказанное против, подвергается жесткой критике — может последовать даже физическое насилие. При этом Борис — очень обаятельный мужчина, чем и привлекает женщин.