Скандалят, напиваются и заигрывают с женатыми: пять имен женщин, с которыми нельзя ходить на вечеринки

Воспитание не позволяет большинству женщин вести себя неприлично. Но иногда подводит имя — ведь это не просто набор звуков. Имя — способ понять многое о характере человека. Поэтому, если вы решили сходить на вечеринку, сначала узнайте имя женщины, с которой вы собрались туда отправиться. Это поможет вам не оказаться в неприятной ситуации, советует Галина Янко — астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая.

Галина — оказывается в центре скандала

Женщина с именем Галина очень любит обсудить кого-либо в поле своего зрения. Перемыть косточки и выразить свое недовольство — это ее любимое занятие. С таким поведением Галина будет всегда находиться в центре спора или конфликта. А выйти из него сможет только путем склок и скандалов. Такое неприличное поведение омрачит любую вечеринку.

Каролина — устраивает истерики

Женщины с таким редким и красивым именем капризны и высокомерны. Мало того, это настоящие энергетические вампиры. Каролина будет истерить, если что-то пошло не по ее плану. Стоит вам надеть не ту рубашку или предложить ее нелюбимый напиток, как вы тут же станете для нее объектом для возмездия. Это станет заметно невооруженным глазом, и находиться рядом с мстительной и капризной особой станет невыносимо.

Яна — флиртует с женатыми

Энергетика от женщины, названной Яной, исходит мощная. Она настырная и вспыльчивая. Спорить с ней — бесполезная затея. Яне необходимо постоянно чувствовать на себе мужское внимание. Она не видит препятствий на своем пути и может начать флиртовать с женатыми мужчинами. Такое неприличное поведение бросается в глаза и портит любую, даже очень веселую вечеринку.

Милана — перебрав алкоголя, непристойно танцует

Милана — гламурная дива. Она способна вписаться в любую компанию, но ненадолго. В какой-то момент Милане становится скучно, и она не находит ничего лучше, чем развеселить себя алкоголем. Чувство меры несвойственно Милане, поэтому часто она не отдает отчета своим действиям. В ход идет все: оскорбления, шутки ниже пояса и даже непристойные танцы.

Кристина — испортит настроение любому

Кристина — лидер среди женщин, которых не стоит брать с собой на вечеринку. Она представляет собой симбиоз из всех перечисленных имен. Плюс ко всему — она не хочет взрослеть и ведет себя как ребенок.

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В итоге — ссоры, обиды и испорченное настроение обеспечено. Стоит только дать повод. А им может стать что угодно: от невинного взгляда до мимолетного флирта. Кристина — хозяйка ситуации, она не даст возможности расслабиться и просто наслаждаться вечером.