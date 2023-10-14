Лишний вес, изможденный вид: пять имен женщин, которые превращаются в «теток» еще до 40 лет

Многие представительница прекрасного пола пытаются выглядеть молодо и делают для этого все возможное: скупают косметику, регулярно посещают косметолога и даже решаются лечь под нож. Однако существуют женщины, привычки которых делают их старше, чем указано у них в документах. Имя влияет не только на внешность, но и на то, какой образ жизни ведет женщина. Галина Янко – астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая – перечислила пять женских имен, обладательницы которых становятся «тетками» еще до 40 лет.

Нина – настоящий трудоголик

Женщина с этим именем совсем не умеет отдыхать. Часто она решает посидеть у телевизора, просто отвлечься с книгой в руках или проверить соцсети, но на нее нападает чувство вины.

Нине кажется, что она бездельничает, пока не приготовлен обед на завтра и не выглажено белье. Она с полной отдачей подходит ко всем делам, но постоянный труд неизбежно отражается на ее внешности. Именно поэтому Нина выглядит намного старше своих лет.

Марина – страдает от лишнего веса

Марина обладает красивым именем, но оно приносит и проблемы. Расслабляться ей нельзя ни в коем случае: всегда нужно следить за фигурой и лицом. Стоит только съесть больше калорий, как лишние сантиметры в талии нарастают, и избавиться от них очень сложно.

Как минимум, Марине нужно постоянно поддерживать свою красоту походами к косметологу и в спортзал. Иначе с лишним весом она сразу выглядит старше своих лет.

Надежда – берет на себя много ответственности

Женщины, названные Надеждой, имеют черты мужского характера. Они стремятся к свободе и независимости. Не редко в отношениях Надежда является лидером. На ее плечи ложится много задач, с которыми она справляется сама.

Помощь Надежда не принимает, показывая всем окружающим, что она может справиться с любыми проблемами. Постоянная ответственность, чрезмерные нагрузки и стресс сказываются на здоровье, и она выглядит намного старше своих лет.

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Оксана – жертвует собой ради других

Женщины с именем Оксана стремятся жить для других, а не для себя. «Главное – это чтобы было хорошо окружающим, а сама я как-нибудь», - так она считает. Но эти жертвы сказываются на внешности Оксаны.

Пожалев лишний раз средства на покупку крема, она приобретает ненужную детскую игрушку. Это входит в привычку. И вот уже перед зеркалом - не молодая и энергичная женщина, а «тетка», которая совсем забыла про себя.

Елизавета – быстро «опускается»

Женщина, нареченная этим именем, ассоциируется с императрицей. Ее упорство и трудолюбие быстро превращается в усталость, а как следствие - в лень. Вместо того, чтобы нарядиться и навести красоту, Елизавета отправляется в магазин в домашней одежде.

А что уже говорить о лишнем платье в ее гардеробе? Это для Елизаветы нерационально. Так, не замечая перемен, она перестает выглядеть «по-королевски», превращаясь в усталую немолодую женщину.

