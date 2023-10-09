Для Овнов, Тельцов и Близнецов настало время полного обнуления жизни: отсчет с октября

В астрологии октябрь 2023 года – месяц многих перестроек и трансформаций. В этот период людям стоит проявлять максимальную активность и двигаться вперед. Это поможет им достичь счастья.

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Больше всего смогут достигнуть, начиная с октября, представители таких знаков зодиака, как Овен, Телец и Близнецы.

На них энергии Солнца и Луны будут влиять мощно и животворяще. В буквальном смысле эта осень станет для них точкой отсчета их новой судьбы.

При проявленном желании и страсти они сумеют многого достичь в этой жизни. Любовь и благосостояние станут их верными спутниками.

Источник: thevoicemag.ru