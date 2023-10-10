Весы, Девы и Рыбы: путаница и смятения могут сбить с толку с 10 октября, но есть выход

Сегодня - день внутренней путаницы и смятения, поэтому лучше не принимать важных решений.

Весы

Попытки подавить других, Весы, не приведут к успеху, даже если у вас самые лучшие намерения. Текущая ситуация указывает на то, что дела могут не идти по плану, частично из-за непредвиденных обстоятельств. Шаг назад и сохранение спокойствия помогут вам достичь гораздо большего.

Девы

Ваша основная потребность - это безопасность. Вы стремитесь чувствовать себя защищенными и иметь твердую почву под ногами. Подышите, расслабьтесь и обдумайте ситуацию. Распознайте свои слабые места и работайте над ними.

Рыбы

Что-то мешает вам разобраться в ситуациях, с которыми вам предстоит столкнуться, осознать и принять решение. Не обходите эту проблему стороной, но и не пытайтесь найти все ответы сразу, дайте себе время для размышлений.

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