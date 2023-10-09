Отсчитываем 15 дней: личная жизнь Тельцов, Раков и Рыб кардинально изменится — кое-кто появится

Счастье рядом. Фото: Global Look Press

Этим людям суждено познать настоящие светлые чувства.

Тельцам, Ракам и Рыбам этой осенью предстоит пережить нечто великолепное. Их личная жизнь кардинально изменится, перейдя на новый этап.

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В жизнь одиночек неожиданно ворвется очень светлый прекрасный человек, который захочет идти с Тельцами, Раками и Рыбами рука об руку до конца дней.

Люди с устоявшимися отношениями тоже обретут счастье, шагнув со своей парой вперед в развитии любви.

Кое у кого семья пополнится маленьким росточком жизни, судьба примет счастливое и радостное течение.

Источник: rsute.ru

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