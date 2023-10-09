Солнечное затмение переродит Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков: совершенно иная жизнь

14 октября станет поворотным в судьбе Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков. В этот день случится солнечное затмение, которое обладает великой космической энергией, способной менять судьбы.
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Жизнь указанных знаков зодиака больше никогда не будет прежней, она войдет в русло счастья, созидания, удачи, любви, доброты и мира. Достаток войдет в их дом, они познают истинное изобилие. Комфорт и благосостояние будут всегда нераздельно связаны с ними.
Также энергия Солнца активизирует сектор карьеры у Овнов. Тельцы займутся самопознанием. Близнецы укрепят свою финансовую энергию. Раки смогут возбудить партнерскую энергию для своего благополучия.
Источник: rsute.ru