Другая жизнь: какая участь ждет в старости Весов, Скорпионов и Стрельцов — знаки зодиака на склоне лет

То, какой будет старость, зависит от многих факторов. В том числе, и от даты рождения, гороскопа.
Для Весов на склоне лет критично важно, чтобы рядом был близкий человек и хорошая компания. Если вдруг Весы останутся одни, они приложат максимум усилий, чтобы найти партнера и новых друзей.
Скорпионы до последних лет останутся молодыми душой. Новые свершения и открытия будут все также увлекать Скорпионов, как и в юные годы.
Любовь Стрельцов к философии в старости достигнет апогея. Окружающие будут с удовольствием слушать их рассказы, выводы и умозаключения.
По материалам gurni.ru