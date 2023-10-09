Другая жизнь: какая участь ждет в старости Весов, Скорпионов и Стрельцов — знаки зодиака на склоне лет

Пожилая женщина в парке. Фото: Global Look Press

Что ждет в старости родившихся под знаками Весов, Скорпиона и Стрельцов.

То, какой будет старость, зависит от многих факторов. В том числе, и от даты рождения, гороскопа.

Для Весов на склоне лет критично важно, чтобы рядом был близкий человек и хорошая компания. Если вдруг Весы останутся одни, они приложат максимум усилий, чтобы найти партнера и новых друзей.

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Скорпионы до последних лет останутся молодыми душой. Новые свершения и открытия будут все также увлекать Скорпионов, как и в юные годы.

Любовь Стрельцов к философии в старости достигнет апогея. Окружающие будут с удовольствием слушать их рассказы, выводы и умозаключения.

По материалам gurni.ru

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