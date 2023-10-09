Другая жизнь: какая участь ждет в старости Весов, Скорпионов и Стрельцов — знаки зодиака на склоне лет

То, какой будет старость, зависит от многих факторов. В том числе, и от даты рождения, гороскопа.

Для Весов на склоне лет критично важно, чтобы рядом был близкий человек и хорошая компания. Если вдруг Весы останутся одни, они приложат максимум усилий, чтобы найти партнера и новых друзей.

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