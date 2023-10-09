Карма очистится, не придумывайте то, чего нет: что обязательно нужно сделать Львам, Девам и Скорпионам — Глоба

Львы обязательно должны найти время на себя и свои интересы. А вот покупки пока лучше отложить.

Девам не стоит гадать о личных отношениях и чувствах. Вы придумываете то, чего нет. Избегайте самообмана и займитесь финансовыми вопросами.

В кругу общения Скорпионов появились недовольные. Ваша задача — не раскачивать конфликт. Берегите детей и любимых.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»