Карма очистится, не придумывайте то, чего нет: что обязательно нужно сделать Львам, Девам и Скорпионам — Глоба

Астролог Тамара Глоба рассказала, каким выдастся девятый день октября для представителей разных знаков зодиака.
Как поступить 9 октября Львам, Девам и Скорпионам. Важный и универсальный совет на все времена: не придумывать то, чего нет. Это полезно для очищения кармы.
Львы обязательно должны найти время на себя и свои интересы. А вот покупки пока лучше отложить.
Девам не стоит гадать о личных отношениях и чувствах. Вы придумываете то, чего нет. Избегайте самообмана и займитесь финансовыми вопросами.
В кругу общения Скорпионов появились недовольные. Ваша задача — не раскачивать конфликт. Берегите детей и любимых.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»