Карма очистится, не придумывайте то, чего нет: что обязательно нужно сделать Львам, Девам и Скорпионам — Глоба

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на 9 октября.

Астролог Тамара Глоба рассказала, каким выдастся девятый день октября для представителей разных знаков зодиака.

Как поступить 9 октября Львам, Девам и Скорпионам. Важный и универсальный совет на все времена: не придумывать то, чего нет. Это полезно для очищения кармы.

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Львы обязательно должны найти время на себя и свои интересы. А вот покупки пока лучше отложить.

Девам не стоит гадать о личных отношениях и чувствах. Вы придумываете то, чего нет. Избегайте самообмана и займитесь финансовыми вопросами.

В кругу общения Скорпионов появились недовольные. Ваша задача — не раскачивать конфликт. Берегите детей и любимых.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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