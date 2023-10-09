В год Дракона Скорпионы, Козероги и Девы получат то, что хотели: счастье буквально свалится на головы

Скорпионы, Козероги и Девы окажутся в 2024 году под покровительством Зеленого Деревянного Дракона.

Все 12 месяцев они будут ощущать прилив энергии, сил, добра и счастья. Из жизнь заиграет радужными красками.

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Скорпионам, Козерогам и Девам будет сопутствовать удача практически во всем. Им будет везти в делах, бизнесе, на работе, в любовной сфере и построении партнерских отношений.

Они смогут лучше познать самих себя, открыть внутри своей души новые таланты, желание творить, путешествовать, дышать полной грудью.

Источник: rsute.ru.