К чему приготовиться Овнам, Тельцам и Близнецам с 9 октября: зодиакальный круг очерчен, развороты линии судьбы

Астролог Людмила Митрохина рассказала, к чему нужно приготовиться родившимся под знаками Овна, Тельца и Близнеца с 9 по 21 октября.
Зодиакальный круг давно очерчен, ждать ли разворота линии судьбы?
Над Овнами нависнет непонятная тревога. Так проявится негативная сторона солнечного затмения. Но главные страхи Овнов у них в голове. На самом деле, с 9 по 21 октября для вас не существует преград.
Тельцы осознают свою истинную ценность. Приступайте к осуществлению планов. Период с 9 по 21 октября для вас - время начинаний и побед.
Близнецы смогут завершить начатое при поддержке третьих лиц. Близнецам в этот период будет лень делать больше, чем от них требуется. Это заметит начальство. Но если Близнецы не будут резки, все завершится благополучно.
По материалам 7days.ru