К чему приготовиться Овнам, Тельцам и Близнецам с 9 октября: зодиакальный круг очерчен, развороты линии судьбы

Над Овнами нависнет непонятная тревога. Так проявится негативная сторона солнечного затмения. Но главные страхи Овнов у них в голове. На самом деле, с 9 по 21 октября для вас не существует преград.

Тельцы осознают свою истинную ценность. Приступайте к осуществлению планов. Период с 9 по 21 октября для вас - время начинаний и побед.

Близнецы смогут завершить начатое при поддержке третьих лиц. Близнецам в этот период будет лень делать больше, чем от них требуется. Это заметит начальство. Но если Близнецы не будут резки, все завершится благополучно.

По материалам 7days.ru