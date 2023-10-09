Весы, Скорпионы и Стрельцы получат поразительную зарплату: начальство вознесет, коллеги ахнут

С октября Весы, Скорпионы и Стрельцы начнут ощущать на себе некоторые судьбоносные перестановки. Ряд событий будет подталкивать их к успеху.

Не стоит удивляться, за этих людей взялась сама Вселенная, которая будет помогать им осенью на их жизненном пути.

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Заметнее всего у представителей данных зодиакальных систем изменится сектор карьеры и денег.

Весам, Скорпионам и Стрельцам суждено заметно продвинуться по службе, получить высокую должность, довести бизнес до совершенства и добиться больших заработков. Люди будут поражены их удачливости.

Источник: thevoicemag.ru