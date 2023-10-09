Глоба рассказал, как солнечное затмение 14 октября повлияет на людей: «Время взрывное и агрессивное»

Астролог Богдан Глоба в своем прогнозе на новую неделю октября обозначил центральное событие семидневки, которое повлияет на всех и всю обстановку вокруг. Это солнечное затмение. Оно состоится 14 октября, а его влияние люди ощутят уже со среды, 11 числа.

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Готовиться следует к худшему, надеяться на лучшее и не терять осторожности всю неделю. Поскольку энергия затмения будет разрушительной. На неделе грядут срывы договоренностей, обострения конфликтов, вопросы будут решаться в авральном режиме. А в субботу лучше, судя по прогнозу, вообще затаиться и не высовываться.