«Не полагайтесь на других, держите ухо востро»: Глоба 9 октября попросил об осторожности

На новой неделе октября, с 9 по 15 число, астролог Богдан Глоба выделил сразу два ключевых события на небе, которые будут править бал не только среди планет, но и влиять на людей.

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Солнечное затмение и переход Марса в созвездие Скорпиона неблагоприятно отразятся на окружающей действительности, так что вся неделя будет наполнена напряженной обстановкой.

В понедельник, 9 октября, многие люди уже ощутят странности вокруг. Глоба-младший подчеркивает их двоякость. И советует быть бдительнее.