«Немало печалей и разрушений»: Глоба дал прогноз на неделю с 9 по 15 октября – будет непросто

Астролог Богдан Глоба – сын Тамары и Павла Глобы. Он давно встал на путь, по которому прошли его родители, и теперь регулярно сообщает о грядущем россиянам. На этот раз он выступил с предупреждением о том, что принесет неделя с 9 по 15 октября людям.

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Наступает непростое время. Центральным событием семидневки станет Солнечное затмение. Оно произойдет 14 октября, в субботу, но его влияние начнет ощущаться намного раньше, уже с середины недели. И влияние в основном негативное. Затмение принесет деструктивность, разрушительность и укрепление вопреки.