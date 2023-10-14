Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября для всех знаков зодиака

Неделя нестабильная, неоднозначная, будет много событий, противоречащих друг другу, что-то пойдет очень хорошо, а что-то из рук вон плохо. Конец недели и вовсе ознаменуется радикальными переменами, и не все к ним окажутся готовы.

Что делать в таких условиях каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Весы

Весам предстоит напряженная неделя, всевозможные сложности будут вставать на пути регулярно. Но всегда найдется тот, кто поможет и поддержит – не отталкивайте этих людей.

Любовь

Какие-то отношения могут идти к завершению. Скорее всего, эта перемена давно назревала, но может случиться и внезапное расставание. С другой стороны – недостатка во внимании у вас не будет.

Финансы

Время неоднозначное – кто-то из тех, кому вы доверяли, может вас подводить, при этом благоприятных возможностей возникнет масса. Не теряйте самообладания и не упускайте шансов.

Здоровье

Вы можете почувствовать усталость, апатию, упадок сил. Бороться с этим довольно просто: больше бывайте на свежем воздухе, отдыхайте, ешьте полезные продукты.

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Овен

У Овнов может появиться весьма активный помощник, продвигающий их идеи. Будьте бдительны, особенно если это человек из числа новых знакомых. Его помыслы и мотивы могут быть не слишком чисты, а помощь – небескорыстна. В вопросах финансов и отношений с людьми дела не очень хороши, зато время удачно для саморазвития.

Телец

Неделя не из простых, и Тельцы могут сами себе подпортить ситуацию. Из-за того, что вы чем-то очень сильно увлечены, вы можете отталкивать людей или не использовать хорошие возможности. При этом ваше увлечение, будь то хобби или новые отношения, может быть совсем не таким прекрасным, как вы думали, или обнаружится то, чего вы не ожидали.

Близнецы

Для отношений неделя довольно удачная, но Близнецы такие Близнецы… Вас может поманить ветер перемен, и к концу недели вы можете возжелать свободы. Если ваши отношения крепки и человек вам дорог, сначала хорошо подумайте, действительно ли вам так надо все бросить или это просто мимолетное настроение?

Рак

Раков может захватить какая-то идея, ради которой они решат оставить то, что есть. Но это как раз тот случай, когда не стоит менять синицу в руке на журавля в небе. Синица вам еще хорошо послужит, а журавля пока оставьте светлой мечтой, к реализации которой можно будет приступить в чуть более благоприятное время.

Лев

Львы будут раздражаться по пустякам до такой степени, что пустяки покажутся нерешаемой проблемой. Не стоит этого делать, зато стоит помнить о том, что люди не обязаны оправдывать ваши ожидания. Это время подходит для планирования и для укрепления позиций – этому и посвятите всю неделю.

Дева

Девы задумаются о смене работы. Дескать, на чужих полях и травка зеленее. Очень важно не поддаться импульсу и не прыгать в омут с головой. Вполне возможно, что провалитесь – новая работа может принести кучу проблем, новые партнеры окажутся противниками компромиссов… Сначала все изучите и взвесьте, так уж ли хорошо это «чужое поле».

Скорпион

Как и на прошлой неделе, Скорпионы испытывают душевный подъем. И пусть в отношениях с окружающими дела идут не очень хорошо, вряд ли это сейчас способно вас по-настоящему опечалить. Вы можете с удовольствием заниматься саморазвитием и тем, что вам действительно нравится.

Стрелец

Ситуация с прошлой недели не сильно изменится – дела по-прежнему находятся в состоянии застоя. Однако вы можете призвать на помощь свой фирменный оптимизм – у вас получится создавать вокруг себя теплую атмосферу, люди будут к вам дружелюбны, и это позволит вам неплохо провести эту неделю.

Козерог

Удача повернулась к Козерогам лицом – вы как будто выбрались из глубокой ямы на солнышко, и теперь вам щедро воздается за прошлые мучения. И по работе, и в любовной сфере вам будут поступать очень интересные и выгодные предложения, и вам нужно только выбирать из них самые лучшие.

Водолей

Благоприятная во всех отношениях неделя для Водолеев. Основное предупреждение – вы строите на пороге перемен, и от вас зависит, испортят они вам жизнь или нет. Пока звезды вам благоволят, укрепляйте позиции и прорабатывайте проблемные зоны, чтобы встретить следующую неделю во всеоружии.

Рыбы

Рыбам будет чему порадоваться в финансовой сфере – вы сумеете улучшить свое материальное положение. Во взаимоотношениях с людьми все тоже хорошо, хотя и немного сложнее, поскольку договориться можно будет не всегда. Пусть вас это не расстраивает – ищите иной путь достижения целей, а люди могут и покапризничать.