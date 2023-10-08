Высшие силы на вашей стороне: три знака зодиака, которые смогут воплотить самые смелые планы — получится все

Для Овнов в период с 9 по 21 октября нет преград и опасностей. Можно смело начинать новые проекты и активно продвигаться по работе.

Близнецам помогут завершить начатое близкие люди. На работе могут возникнуть проблемы. Стоит вести себя корректно, и тогда все закончится мирно.

Высшие силы явно на стороне Дев. У представителей этого знака в ближайшие пару недель будет получаться все. Ставьте самые амбициозные цели. Сейчас для вас нет ничего невозможного.

По материалам 7days.ru