Высшие силы на вашей стороне: три знака зодиака, которые смогут воплотить самые смелые планы — получится все

Астролог Людмила Митрохина сделала прогноз, указав, какие события могут случиться в жизни разных знаков зодиака в ближайшие пару недель - с 9 по 21 октября.
Кому-то удастся воплотить самые смелые планы, ведь на их стороне окажутся сами Высшие силы.
Для Овнов в период с 9 по 21 октября нет преград и опасностей. Можно смело начинать новые проекты и активно продвигаться по работе.
Близнецам помогут завершить начатое близкие люди. На работе могут возникнуть проблемы. Стоит вести себя корректно, и тогда все закончится мирно.
Высшие силы явно на стороне Дев. У представителей этого знака в ближайшие пару недель будет получаться все. Ставьте самые амбициозные цели. Сейчас для вас нет ничего невозможного.
По материалам 7days.ru