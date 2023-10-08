Высшие силы на вашей стороне: три знака зодиака, которые смогут воплотить самые смелые планы — получится все

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Астрологический прогноз на октябрь 2023 года для знаков зодиака.

Астролог Людмила Митрохина сделала прогноз, указав, какие события могут случиться в жизни разных знаков зодиака в ближайшие пару недель - с 9 по 21 октября.

Кому-то удастся воплотить самые смелые планы, ведь на их стороне окажутся сами Высшие силы.

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Для Овнов в период с 9 по 21 октября нет преград и опасностей. Можно смело начинать новые проекты и активно продвигаться по работе.

Близнецам помогут завершить начатое близкие люди. На работе могут возникнуть проблемы. Стоит вести себя корректно, и тогда все закончится мирно.

Высшие силы явно на стороне Дев. У представителей этого знака в ближайшие пару недель будет получаться все. Ставьте самые амбициозные цели. Сейчас для вас нет ничего невозможного.

По материалам 7days.ru

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