Период начинаний и побед: высшие силы на стороне этих трех знаков зодиака — настают лучшие дни

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Астрологический прогноз на октябрь 2023 года для разных знаков зодиака.

Астролог Людмила Митрохина рассказала, для представителей каких знаков зодиака предстоящие дни - с 9 по 22 октября станут временем начинаний и побед.

Свою ценность осознают Тельцы. Именно для них второй месяц осени станет периодом начинаний и побед. Тельцы смогут разобраться в своих желаниях и приступить к осуществлению намеченных планов.

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Раки в этот период переключат свое внимание на финансы. Но у Раков, с одной стороны, появится шанс заработать, а с другой, накопить не получится.

Высшие силы сейчас на стороне Дев. Вам можно сосредоточиться на карьере и строить самые смелые планы.

По материалам 7days.ru

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