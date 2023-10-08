Период начинаний и побед: высшие силы на стороне этих трех знаков зодиака — настают лучшие дни

Раки в этот период переключат свое внимание на финансы. Но у Раков, с одной стороны, появится шанс заработать, а с другой, накопить не получится.

Высшие силы сейчас на стороне Дев. Вам можно сосредоточиться на карьере и строить самые смелые планы.

По материалам 7days.ru