Период начинаний и побед: высшие силы на стороне этих трех знаков зодиака — настают лучшие дни

Астролог Людмила Митрохина рассказала, для представителей каких знаков зодиака предстоящие дни - с 9 по 22 октября станут временем начинаний и побед.
Свою ценность осознают Тельцы. Именно для них второй месяц осени станет периодом начинаний и побед. Тельцы смогут разобраться в своих желаниях и приступить к осуществлению намеченных планов.
Раки в этот период переключат свое внимание на финансы. Но у Раков, с одной стороны, появится шанс заработать, а с другой, накопить не получится.
Высшие силы сейчас на стороне Дев. Вам можно сосредоточиться на карьере и строить самые смелые планы.
По материалам 7days.ru